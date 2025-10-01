Haberler

Sinop'ta Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Sinop'ta Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta gerçekleştirilen operasyonda, 30 kilogram açık kıyılmış tütün ve 3 bin dal içi boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Sinop'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 kilogram açık kıyılmış tütün, 3 bin dal içi boş makaron ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erfelek ilçesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında 30 kilogram açık kıyılmış tütün ve 3 bin dal içi boş makaron elde edildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı

Güllü'nün camdan düşüşünün ardından yaşananlar kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.