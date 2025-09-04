Sinop'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 156 Kilo Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Sinop'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 156 kilo kıyılmış tütün ile 2 bin 600 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Ağustos tarihinde il merkezinde çalışma yapıldı. Operasyonda 156 kilo kıyılmış tütün ve 2 bin 600 adet makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başında vatandaşlarımızın yanındayız. 'Güvenli Sokaklar Mutlu Şehir' sloganı kapsamında suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - SİNOP