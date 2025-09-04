Haberler

Sinop'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 156 Kilo Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Sinop'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 156 Kilo Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta düzenlenen operasyonda 156 kilo kıyılmış tütün ve 2 bin 600 makaron ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 156 kilo kıyılmış tütün ile 2 bin 600 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Ağustos tarihinde il merkezinde çalışma yapıldı. Operasyonda 156 kilo kıyılmış tütün ve 2 bin 600 adet makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başında vatandaşlarımızın yanındayız. 'Güvenli Sokaklar Mutlu Şehir' sloganı kapsamında suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Montella ve Merih'ten 'Futbolcular arasında sorun var mı?' sorusuna yanıt

Bütün ülkenin cevabını merak ettiği soruyu yanıtladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takım kaptanı listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu

Takım kaptanı listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.