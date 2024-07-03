Sinop'ta Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Sinop'un Durağan ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahsı suçüstü yakaladı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Durağan ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs kaçak kazıda kullandıkları 15 parça kazı malzemesi ve teknik ekipman ile kaçak kazı yaptıkları esna da suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP