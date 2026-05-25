Haberler

Sinop'ta kaçak avcılığa geçit yok

Sinop'ta kaçak avcılığa geçit yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 'Kuzey Yıldızı' kontrol teknesiyle yaptıkları denetimlerde yasa dışı kullanılan 1500 metre av aracına el koydu. Yasak bölgede avlanan bir kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "Kuzey Yıldızı" kontrol teknesiyle gerçekleştirdikleri deniz denetimlerinde yasa dışı kullanılan bin 500 metre av aracına el koydu. Yasak bölgede avlanan 1 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.

Gelecek nesillere sürdürülebilir balık kaynakları bırakmak amacıyla Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, denizlerdeki denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. "Kuzey Yıldızı" adlı kontrol teknesiyle Sinop sahillerinde yürütülen operasyon kapsamında, yasa dışı olarak denize bırakıldığı tespit edilen bin 500 metre uzunluğundaki av aracına el konuldu. Denizlerdeki popülasyonu korumak amacıyla yürütülen sıkı denetimler sırasında, avlanmanın yasak olduğu bölgede kaçak olarak avcılık yaptığı belirlenen 1 kişi de ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Kaçak avlanan şahıs hakkında yasal mevzuat uyarınca idari para cezası uygulandı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, su ürünleri kaynaklarının korunması, korunma dengesinin gözetilmesi ve sürdürülebilir avcılığın kararlılıkla sürdürülmesi amacıyla denizlerdeki denetim faaliyetlerinin hiç ara vermeden devam edeceği vurgulandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor

CHP’de kritik zirve! Özgür Özel dediğini yapıyor
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
MHP'den dikkat çeken 'mutlak butlan' itirazı

MHP'den en net çıkış! Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturmasına itiraz geldi
Montella, Arda Güler kararını verdi

Ve beklenen oldu!

3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı

3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı

Mantar toplarken kabusu yaşadı
Aziz Yıldırım: Bu akan kanı biz durduracağız

Seçime günler kala yine çok iddialı sözler etti
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti

Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti