Sinop'ta kaçak avcılığa geçit yok

Gelecek nesillere sürdürülebilir balık kaynakları bırakmak amacıyla Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, denizlerdeki denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. "Kuzey Yıldızı" adlı kontrol teknesiyle Sinop sahillerinde yürütülen operasyon kapsamında, yasa dışı olarak denize bırakıldığı tespit edilen bin 500 metre uzunluğundaki av aracına el konuldu. Denizlerdeki popülasyonu korumak amacıyla yürütülen sıkı denetimler sırasında, avlanmanın yasak olduğu bölgede kaçak olarak avcılık yaptığı belirlenen 1 kişi de ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Kaçak avlanan şahıs hakkında yasal mevzuat uyarınca idari para cezası uygulandı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, su ürünleri kaynaklarının korunması, korunma dengesinin gözetilmesi ve sürdürülebilir avcılığın kararlılıkla sürdürülmesi amacıyla denizlerdeki denetim faaliyetlerinin hiç ara vermeden devam edeceği vurgulandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı