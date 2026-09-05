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Boyabat Barajı'nda Kaçak Avcılık Operasyonu: 600 Metre Ağa El Konuldu

Boyabat Barajı'nda Kaçak Avcılık Operasyonu: 600 Metre Ağa El Konuldu
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Sinop'un Saraydüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Boyabat Baraj Gölü'nde yaptıkları denetimde yasa dışı avcılıkta kullanılan sahipsiz ve markasız 600 metre uzunluğunda balık ağı tespit ederek el koydu. Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek vatandaşları kurallara uymaya çağırdı.

Sinop'un Saraydüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Boyabat Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde, yasa dışı avcılıkta kullanılan 600 metre sahipsiz ve markasız ağa el konuldu.

Saraydüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Müdürlüğü teknik personelleri, iç sularda sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve yasa dışı avcılığın önüne geçilmesi amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Boyabat Barajı 2. Bölge Baraj Gölü genelinde su ürünleri kontrol ve denetimi gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde, suda asılı halde bulunan sahipsiz ve markasız toplam 600 metre uzunluğunda yasa dışı balık ağı tespit edildi. Ağlar ekiplerce sudan çıkarılırken, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Yetkililer, "Bugünün koruması, yarının bereketidir" mesajını paylaşarak, iç sulardaki balık popülasyonunu ve bereketini korumak adına tüm vatandaşları kurallara uymaya ve av yasaklarına riayet etmeye davet etti. Denetimlerin bölge genelinde kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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