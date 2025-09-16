Sinop'ta Kaçak Araç Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Haberler

Sinop'ta gerçekleştirilen 'change oto' operasyonunda, yurt dışından getirilen araçları parçalayıp satan bir kişi yakalandı. Çok sayıda kaçak ve sahte belge ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen "change oto" operasyonunda yurt dışından getirilen araçları parçalayıp satan 1 kişi yakalanırken, çok sayıda kaçak ve sahte belge ele geçirildi.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Eylül'de gerçekleştirdikleri operasyonla, bir kişinin yasa dışı yollarla yurt dışından getirdiği araçları parçalayarak satışını yaptığını ortaya çıkardı.

Operasyonda change edilmek üzere motoru bulunmayan bir araç, gümrük kaçağı bir araç, sahte olduğu değerlendirilen 6 plaka, kesilmiş şase numarası yazılı bir metal parçası, 3 ruhsat belgesi ve sahte olduğu değerlendirilen 2 belge ele geçirildi.

Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suç ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanarak, "Kaçakçılığa, sahteciliğe ve her türlü suça geçit yok. Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başındayız" denildi. - SİNOP

