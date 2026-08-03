Sinop'ta Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Sinop'ta iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.15 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Y. idaresindeki 57 ABG 292 plakalı motosiklet ile motokurye D.A. yönetimindeki 34 GEF 120 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile 57 ABG 292 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı