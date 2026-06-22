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Sinop'ta hükümlülere denetimli serbestlik anlatıldı

Sinop'ta hükümlülere denetimli serbestlik anlatıldı
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Sinop Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, denetimli serbestliğe ayrılacak hükümlülere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde hükümlülere uygulamanın işleyişi ve yükümlülükler anlatıldı.

Ceza İnfaz Kurumları ile Denetimli Serbestlik Müdürlükleri arasındaki iş birliği çalışmaları kapsamında, denetimli serbestliğe ayrılacak hükümlülere yönelik bilgilendirme seminerleri sürdürülüyor.

Bu kapsamda Sinop Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, Kurum Psikoloğu Duygu Uğur Aslan tarafından hükümlülere yönelik "Denetimli Serbestlik Hizmetleri" konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Seminerde hükümlülere denetimli serbestlik uygulamalarının işleyişi, yükümlülükleri ve süreç içerisinde yararlanabilecekleri hizmetler hakkında bilgi verildi. Katılımcıların merak ettikleri konular da cevaplandırılarak süreç hakkında farkındalık kazanmaları hedeflendi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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