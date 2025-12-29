Sinop'ta heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Düzler-Celaller grup yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yolu temizledi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde, Düzler-Celaller (Gökçealan-Çatak) grup yolu üzerinde heyelan meydana geldi. Yazıcı köyü mevkii altında gerçekleşen heyelan nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.
Olayın bildirilmesi üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmalar sonucunda yola düşen toprak ve kaya parçaları temizlenerek yol yeniden güvenli şekilde ulaşıma açıldı.
Yetkililer, bölgede benzer olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunurken, yol güzergahında kontrollerin sürdüğü bildirildi. - SİNOP