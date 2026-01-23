Haberler

Türkeli'de heyelan: Köy grup yolu ulaşıma kapandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Düzler-Celaller grup yolu ulaşıma kapandı. Ulaşım için alternatif yol açma çalışmaları devam ediyor.

Türkeli ilçesine bağlı Düzler-Celaller grup yolunun Gökçealan Köprüsü ile Muta Mahallesi arasında kalan kesiminde, yolun her iki tarafında bulunan taş duvarların yer aldığı alanda heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla, İlçe Özel İdaresine ait iş makineleri ile tali yol açma çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar devam etmekte olup, yolun en kısa sürede yeniden trafiğe açılması hedefleniyor. - SİNOP

