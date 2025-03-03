İngiltere'deki Ukrayna zirvesinden 'koalisyon' kararı çıktı

Avrupa silahlanıyor, Ukrayna için koalisyon kuruluyor
Yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

Sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Ölümünün ardından Edip Akbayram'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu: Benim ülkem cennet

İşte Edip Akbayram'ın sosyal medyada gündem olan o sözleri

Sinop'ta Hastane Çatısında İntihar Girişimi

Sinop'ta Hastane Çatısında İntihar Girişimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin çatısına çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, şahsı ikna ederek çatıdan indirdi.

Sinop'ta hastanenin çatısına çıkan şahıs, intihar girişiminde bulundu.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi çatısında akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf ederken, çevrede toplanan vatandaşlar ise meraklı gözlerle yaşananları izledi. Yetkililer, şahsı ikna ederek çatıdan inmesini sağladı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Eski eş dehşet saçtı! 2 yaralı
img

Ceylan meşhur yer sofrası pozunu tekrar çekti
img

Ayşe Barım'ı tahliye eden hakim için karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti

Zirvede puan farkı 4'e indi
Fenerbahçe de paylaştı: Mert Müldür'den gol sonrası Okan Buruk'a bomba gönderme

Mert'ten gol sonrası Okan Buruk'a bomba gönderme
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
Kaan Ayhan'dan puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler

Puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler!
AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi

AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.