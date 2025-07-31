Sinop'ta Düğün Dolayısıyla Havaya Ateş Eden İki Kişi Yakalandı

Sinop'ta köy düğününde havaya ateş eden 2 kişi, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yakalandı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi.

Sinop'un Merkez ilçesine bağlı Kabalı köyünde düzenlenen bir düğün merasiminde havaya ateş eden 2 şahıs, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine jandarma ekiplerince tespit edilerek yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde havaya ateş açılmasının önüne geçmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında harekete geçti. Instagram'da paylaşılan görüntülerde, iki şahsın tabanca ile havaya ateş ettiği belirlendi.

Kamera kayıtlarının analiz edilmesinin ardından, iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şu malzemelere el koydu: 1 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet 9 mm fişek, 2 adet faturasız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet 12 Cal. av tüfeği fişeği, 53 adet 9 mm kurusıkı tabanca fişeği, 4 adet tabanca şarjörü.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP