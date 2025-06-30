Sinop'ta Çakal, Otomobilin Çarpmasıyla Telef Oldu
Sinop'un Mertoğlu mevkiinde kümeslere dadanan çakal, bir otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Olayın ardından çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alındı.
Sinop'ta kümeslere dadanan çakal otomobilin çarpması sonucu telef oldu.
Sinop'un Mertoğlu mevkiindeki yaşayan vatandaşların kümesine dadanan çakal, kümesten aldığı tavukla kaçarken plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilin çarpmasıyla telef oldu.
Otomobilin çarptığı çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından telef olduğu yerden alındı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa