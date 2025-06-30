Sinop'ta Çakal, Otomobilin Çarpmasıyla Telef Oldu

Sinop'ta kümeslere dadanan çakal otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

Sinop'un Mertoğlu mevkiindeki yaşayan vatandaşların kümesine dadanan çakal, kümesten aldığı tavukla kaçarken plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilin çarpmasıyla telef oldu.

Otomobilin çarptığı çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından telef olduğu yerden alındı. - SİNOP