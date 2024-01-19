Sinop'ta çakal otomobilin çarpması sonucu telef oldu

Sinop'ta kümeslere dadanan çakal, otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayancık- Sinop karayolunda kümese dadanan çakal aniden karayoluna çıktı. Karayoluna çıkan çakala plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çakal bir süre yol kenarında yaralı kaldıktan sonra telef oldu. Olayın bildirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğü ekipleri çakalı olay yerinden aldı. - SİNOP