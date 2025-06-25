Sinop'ta Boğulma Vakalarına Karşı Suya Girme Yasaklandı

Sinop'ta Boğulma Vakalarına Karşı Suya Girme Yasaklandı
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Sinop Valiliği, boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla il merkezinde ve çevresindeki bazı bölgelerde suya girilmesini yasakladı. Yasaklı alanlar arasında Sırakaraağaçlar Deresi Ağzı ve Sinop Şehir İskelesi gibi yerler bulunuyor.

Sinop'ta boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla il merkezi ve çevresindeki bazı alanlarda suya girilmesi yasaklandı.

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, özellikle can güvenliğini tehdit eden ve yüzmeye uygun olmayan bazı alanlarda suya girmenin yasaklandığı bildirildi. Yasak kapsamına giren bölgeler şu şekilde açıklandı:

Sırakaraağaçlar Deresi Ağzı, Karasu Çayı Ağzı, Sinop Şehir İskelesi, Merkez Balıkçı Barınağı, Heyamola Mevkii / Haznedaroğlu Deresi Ağzı, Demirciköy Balıkçı Barınağı, Taşmanlı Göleti ve Sulama Kanalı, Kabalı Çayı, Bektaşağa Göleti, Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı, Çobanlar Köyü Muhsinli Göleti.

Valilik, Sinop halkına ve şehre gelen yerli-yabancı tüm misafirlere, cankurtaran hizmeti verilen ve altyapıya sahip alanları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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