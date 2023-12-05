Sinop'ta bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Sinop'ta kereste fabrikasında yangın

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Pazarcık köyünde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Yangının çevredekiler tarafından bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın, itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü.

Çıkan yangında fabrikada maddi zarar oluştu.