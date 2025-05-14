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Sinop'ta Ayı Arı Kovanlarına Saldırdı

Sinop'ta Ayı Arı Kovanlarına Saldırdı
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Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Sazak köyünde bir ayı, gece saatlerinde Halil Gök'e ait arı kovanlarına saldırarak çok sayıda petek ve kovanı kullanılamaz hale getirdi. Mahalle sakinleri, ayıların bal kokusuna duyarlı olmasının önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Sazak köyünde bir ayı gece saatlerinde arı kovanlarına saldırdı. Ayının parçalayarak zarar verdiği kovanlarda çok sayıda petek kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sazak köyü Kayabucağı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Halil Gök'e ait arı kovanlarına gece saatlerinde ayı saldırdı. Gök, sabah saatlerinde kontrole gittiği kovanların parçalanmış olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Kovanların çevresinde ayıya ait olduğu düşünülen pençe izleri görülürken, çok sayıda petek zarar gördü. Bal kalıntılarının etrafa yayıldığı, bazı kovanların ise tamamen devrilmiş halde bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili konuşan Halil Gök, "Kovanları bu halde görünce içimiz yandı. Bu yılın emeği heba oldu. Gece ses duymadık ama sabah geldiğimizde manzara ortadaydı" dedi.

Mahalle sakinleri, bölgenin ormanlık alana yakın olduğunu ve ayıların özellikle bal kokusuna duyarlı olduğunu belirterek, benzer olayların yeniden yaşanmaması için önlem alınması çağrısında bulundu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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