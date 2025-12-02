Sinop'ta ATV yayaya çarptı: 1 yaralı

Sinop'ta ATV tipi arazi aracının çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, 19.00 sıralarında Gelincik Mahallesi, Stad Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G. idaresindeki 57 AAF 197 plakalı ATV tipi arazi aracı, Lale Sokak'tan Stad Yolu Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada karşı kaldırıma geçmek isteyen G.K. (46) adlı kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan G.K., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP