Sinop'ta Anız Yangını: 60 Balya Saman Kül Oldu

Sinop'ta Anız Yangını: 60 Balya Saman Kül Oldu
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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen anız yangınında 60 balya saman kül oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen anız yangınında 60 balya saman kül oldu.

Boyabat ilçesine bağlı Cemalettin köyünde anız yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine 112'ye haber verildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve arazözler yangına müdahale etti. Müdahale edilen yangın yaklaşık bir saat çalışma sonucu söndürüldü. Yangın sonucunda 10'larca dönüm arazi ve 60 balya saman kül oldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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