Sinop'ta alkollü sürücü motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı

Sinop'ta 1,42 promil alkollü otomobil sürücüsünün motosikletle çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, dün gece sıralarında Meydankapı Mahallesi Batur Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 KPC 57 plakalı Eşref A.'nın (22) kullandığı otomobil, ara sokaktan çıkan 57 AAC 414 plakalı Serhat Ç.'nin (19) kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobille birlikte yaklaşık 20 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan incelemede 1,42 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü polis ekiplerince karakola götürüldü. Aracın içinde alkol şişelerine rastlandı. Yaralı motosiklet sürücüsünün durumunun kritik olduğu öğrenildi. - SİNOP