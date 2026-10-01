Sinop'ta alabora olan tekneden kaybolan polis memuru Numan Şen için arama sürüyor

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Sinop'un Yalı Köyü açıklarında 30 Eylül'de teknenin alabora olması sonucu kaybolan Polis Memuru Numan Şen'i arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında düzenlenen Arama Kurtarma Koordinasyon Toplantısı'nda, bölgede yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonundaki çalışmalara emniyet, jandarma, AFAD ekipleri ve balıkçılar destek veriyor.

Aramalara 1 helikopter, 1 insanlı keşif uçağı, 8 bot ve 2 takviye bot, 21 dalgıç, 75 Sahil Güvenlik personeli, 65 jandarma personeli, deniz polisi ve AFAD ekipleri ile 3 drone katılıyor.

Su altı aramalarında ROV ve yandan taramalı sonar sistemleri kullanılırken, yaklaşık 10 kilometrelik kıyı şeridinde de arama-tarama çalışması gerçekleştiriliyor.

Vali Özarslan, Numan Şen'e ulaşılması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ve çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı