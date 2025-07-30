Sinop'ta Ahırda Çökme: Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı
Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde gece saatlerinde bir ahırın tabanı çöktü. İtfaiye ve köy sakinleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından büyükbaş hayvanı düştüğü çukurdan sağ olarak kurtardı. Olayda can kaybı olmadı, ancak ahırda maddi hasar meydana geldi.
Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde gece saatlerinde meydana gelen olayda bir ahırın taban kısmı çöktü, büyükbaş hayvan çukura düştü.
Gece saat 03.00 sıralarında itfaiyeye gelen ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, köy sakinlerinin de yardımıyla büyükbaş hayvanı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 2 saat süren titiz çalışma sonucunda hayvan, düştüğü çukurdan sağ olarak çıkarıldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ahırda maddi hasar meydana geldi. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa