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Sinop'ta Ağaç Budarken Yüksek Gerilim Hattına Temas Eden Kişi Hayatını Kaybetti

Sinop'ta Ağaç Budarken Yüksek Gerilim Hattına Temas Eden Kişi Hayatını Kaybetti
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Sinop'un Türkeli ilçesinde, ağaç budarken kestiği bir dalın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu 38 yaşındaki Yunus Akıncı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, ağacı budarken kestiği dallardan birinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Keş köyünde meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Yunus Akıncı, evinin önündeki ağacı budamaya çalıştığı sırada, kestiği dallardan biri yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan Akıncı, ağır şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akıncı,, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Akıncı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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