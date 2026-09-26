Haberler

Sinop'ta 3 bin 877 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta 3 bin 877 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 8 parça halinde peçeteye emdirilmiş 3 bin 877 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Sinop'ta polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen çalışmalarda, 3 bin 877 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında takip ve aramalar gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 8 parça halinde peçeteye emdirilmiş 3 bin 877 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Oğlunu 1 yaşında kaybeden Prof. Dr. Rüstem Hayat, Erzurum'da keşfettiği yeni sinek türüne onun adını verdi

28 yıl önce kaybettiği oğlunu bir sinekle ölümsüzleştirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BM’den Netanyahu’nun çağrı cihazlı mesajına tepki: Salonun ciddiyetine saygı gösterin

Netanyahu’nun çağrı cihazlı şovuna BM’den dikkat çeken yanıt
Montella kaybedilen maç sonrası meydan okudu: Herkesle mücadele ederiz

Montella kaybedilen maç sonrası meydan okudu
Türkiye-Fransa maçında herkesi kandıran Ester fotoğrafı! Gerçek bambaşka çıktı

Geceye damga vuran görüntü! Yer yerinden oynadı ama gerçek başka çıktı
Golünü atan Mbappe sakatlandı

Golünü attı, sevinirken sakatlandı
Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana

Maçın önüne geçen görüntü!

Gazeteci Ali Tarakcı evinden böyle alındı: İşte gece operasyonunun görüntüleri

Ali Tarakcı evinden böyle alındı: İşte gece operasyonunun görüntüleri
'Bakan istifa edecek' paylaşımına soruşturma: Gazeteci Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı

Başsavcılık harekete geçti: Ünlü gazeteciye gözaltı kararı