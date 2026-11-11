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Sinop'ta 19,79 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

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Sinop'ta 19,79 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19,79 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yürütülen çalışmada yakalanan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Sinop'ta düzenlenen operasyonda 19,79 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde yürütülen 19,79 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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