Sinop'ta 19,79 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Sinop'ta 19,79 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19,79 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yürütülen çalışmada yakalanan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Sinop'ta düzenlenen operasyonda 19,79 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde yürütülen 19,79 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı