Sinop'a yeni araç takviyesi

Sinop İl Özel İdaresi, hibe ve öz kaynaklarla alınan vidanjör ve katı atık toplama aracıyla filosunu genişletti.

Sinop İl Özel İdaresi'nin araç filosu yeni hizmet araçlarıyla güçlendi. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl ile birlikte; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan hibe desteği ve İl Özel İdaresi'nin öz kaynaklarıyla toplam 13 milyon 830 bin TL yatırım bedeliyle envantere kazandırılan yeni araçları yerinde inceledi. Yatırım kapsamında 1 adet vidanjör ve 1 adet katı atık toplama aracı da filoya dahil edildi. Vali Özarslan, yapılan yatırımın Sinop'un gelişimi ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini artıracağını söyledi. - SİNOP