Sinop'ta bekçilerle kent güvenliği değerlendirildi

Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, çarşı ve mahalle bekçileriyle bir araya gelerek asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdi. Toplantıda, bekçilerin sahada karşılaştıkları durumlar ve vatandaş güvenliği konuları ele alındı.

Emniyet Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen toplantıda, sahada görev yapan bekçilerden yürütülen çalışmalar, son dönem asayiş olayları ve vatandaş güvenliğine ilişkin bilgiler alındı. Toplantıda, bekçilerin gece devriye hizmetleri, mahallelerde alınan güvenlik tedbirleri, suç önleme faaliyetleri ve genel uygulamalarda karşılaşılan durumlar ele alındı. Kılıçoğlu, özellikle vatandaşla birebir temas halinde görev yapan bekçilerin, şehir huzurunun sağlanmasında büyük rol üstlendiğini vurguladı.

Bekçilerin görüş ve önerilerini de dinleyen Kılıçoğlu, personelin sahadaki ihtiyaçları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda değerlendirmelerde bulundu. Kılıçoğlu, toplum güvenliğine katkı sunan tüm personelin moral ve motivasyonunun önemine dikkat çekerek özverili çalışmalarından dolayı bekçilere teşekkür etti. - SİNOP

