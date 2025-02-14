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Sinop Cezaevinde Gerçekleştirilen Yangın Tatbikatı Paniğe Yol Açtı

Sinop Cezaevinde Gerçekleştirilen Yangın Tatbikatı Paniğe Yol Açtı
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Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan yangın tatbikatı, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Tatbikattan habersiz olan halk, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirilen yangın tatbikatı çevrede paniğe yol açtı.

Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikattan haberi olmayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan yangın ihbarı üzerine cezaevine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçlarının siren çalarak caddeden geçmesi vatandaşları endişelendirdi. Öte yandan yetkililerden alınan bilgilere göre olayın 'tatbikat' olduğu öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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