Sinop Boyabat'ta otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

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Sinop'ta otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Boyabat ilçesi Şıhlı köyü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 ADU 232 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı