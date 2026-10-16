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Sinop Boyabat'ta minibüs ile iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Sinop Boyabat'ta minibüs ile iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Sinop’un Boyabat ilçesinde minibüs ile iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Boyabat Bölge Trafik mevkiinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde minibüs ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Boyabat Bölge Trafik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir minibüs ile iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişinin yaralandığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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