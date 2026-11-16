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Sinop Boyabat'ta kesici aletle 2 kişiyi yaralayan kadın yakalanıp gözaltına alındı

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Sinop Boyabat'ta kesici aletle 2 kişiyi yaralayan kadın yakalanıp gözaltına alındı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde saat 18.30 sıralarında çıkan tartışmada bir kadın, kesici aletle 2 kişiyi yaralayıp kaçtı. Polisin araştırmasıyla yakalanan kadın gözaltına alınırken, yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde tartıştığı 2 kişiyi kesici aletle yaralayan kadın, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Boyabat ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çıkan tartışmada bir kadın, elindeki kesici aletle E.Ö. ve Ü.Ö.'yü yaraladı. Olayın ardından kadın kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki araştırmalar neticesinde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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