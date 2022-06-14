Sınır kenti Kilis'te Jandarmanın kuruluşunun 183. yıldönümü etkinliği

Jandarmanın Teşkilatının kuruluşunun 183. yıldönümü nedeniyle Suriye sınırında bulunan Kilis'te etkinlik düzenlendi.

Sabah ilk tören şehitlikte düzenlendi. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, şehitler için dua edildi ve şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit tarafından Cumhuriyet alanına çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.

Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, davetliler ve jandarma personeli katıldı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa