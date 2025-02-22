Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kutören Mahallesi'nde yer alan Kutören İlkokulu'nda dün sabah saatlerinde dehşet yaşandı. Sınıf öğretmeni Cihan Güçlü (41), sınıfta bulunduğu esnada bir öğrencisinin ağabeyi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

ÖĞRETMENİ 3 YERİNDEN VURDU

Engelli bir öğrencisinin ağabeyi Kerim K. (19), sınıf öğretmenine tabancayla 3 kez ateş etti. Kurşunların isabet ettiği öğretmen, sırt, kasık ve sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güçlü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARDEŞİYLE YETERİNCE İLGİLENMEDİĞİ İDDİASIYLA VURMUŞ

Saldırının ardından kaçan Kerim K, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kerim K'nin, öğretmen Güçlü'yü 4'üncü sınıfa giden ve özel eğitim öğrencisi olan kardeşi M.S.K. ile yeterince ilgilenmediği iddiasıyla yaraladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.