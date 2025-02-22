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Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

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Konya'da bir lisede sınıfta öğrencisinin ağabeyi tarafından uğradığı silahlı saldırıda 3 yerinden vurulan öğretmen yaralandı. 19 yaşındaki silahlı saldırganın, 4'üncü sınıfa giden ve özel eğitim öğrencisi olan kardeşiyle yeterince ilgilenmediği iddiasıyla saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kutören Mahallesi'nde yer alan Kutören İlkokulu'nda dün sabah saatlerinde dehşet yaşandı. Sınıf öğretmeni Cihan Güçlü (41), sınıfta bulunduğu esnada bir öğrencisinin ağabeyi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

ÖĞRETMENİ 3 YERİNDEN VURDU

Engelli bir öğrencisinin ağabeyi Kerim K. (19), sınıf öğretmenine tabancayla 3 kez ateş etti. Kurşunların isabet ettiği öğretmen, sırt, kasık ve sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güçlü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARDEŞİYLE YETERİNCE İLGİLENMEDİĞİ İDDİASIYLA VURMUŞ

Saldırının ardından kaçan Kerim K, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kerim K'nin, öğretmen Güçlü'yü 4'üncü sınıfa giden ve özel eğitim öğrencisi olan kardeşi M.S.K. ile yeterince ilgilenmediği iddiasıyla yaraladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Okullarda kaynastirma programlari son bulmalidir.Bu ogrenciler sadece ozel egitim okullarinda egitim gormelidir. Ayrica bu durum mezuniyet belgelerinde ayrintili belirtilmelidir.Cunku yalandan kaynastirma raporu alip,okul yonetimiyle dalga gecercesine ogrenciler mezun ettiriliyorlar.En ufak ders kalma olaylarinda bile cimerlere, egitim mudurluklerine sikayette bulunuyorlar.Yalan raporlu ogrenciler sayesinde,haksiz maddi destek alan aileler var.Mesela bu yazdigim mesaji begenmeyenler gibi.

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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Benim hürmet ettiklerim cok sevdiklerim 1 emekliller 2 asgari ücretle çalışanlar 3 öğretmenlerdir bunlar bu toprakların kutsalıdır.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Bu nasıl bir rahatlık eşkiyalık ortada bişey yokken durduk yere oğretmeni vurmak güvenlik görevlisi yokmu uyuyormu burası teksax değil Türkiye Cumhuriyeti elini kolunu sallayan rahat cinayet işleyemez ağır cezalar gelmeli

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Haber YorumlarıT Y:

Konya resmen Texas olmuş, gelen geçenin elinde silah var. Sürekli saldiri haberleri. Allah sonumuzu hayrele...

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Haber YorumlarıMengele:

Züm okullar kapatilsin kimse ögretmene saldirmaz okuyupta ne olacaksiniz kagit toplarsiniz zaten kafayi üsütmüssünüz

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

İDAM şart bu memlekette.

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Haber Yorumlarıcabbar büyüktuna:

Kaliteli eleştiri yorumlarini niye biliyorsunuz? Daha burdan haber okuyanin...

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