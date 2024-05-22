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Singapur Havayolları'na ait uçak türbülansa girdi, 20 yolcu yoğun bakımda

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Singapur Havayolları'na ait bir yolcu uçağı türbülansa girdi ve 20 yolcu yoğun bakımda tedavi altına alındı. Uçak, Bangkok'a acil iniş yaparken türbülansa girmişti.

Singapur Havayolları'na ait yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu yaralanan yolculardan 20'sinin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Singapur Havayolları'na ait 211 yolcu ve 18 mürettebatın bulunduğu uçağın türbülansa girmesi sonucu yaralanan yolcular hastaneye kaldırıldı. Dün Tayland'ın başkenti Bangkok'a acil iniş yapan uçağın yaralanan 104 yolcusundan 85'nin 2 farklı hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Avustralya, İngiltere, Hong Kong, Malezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Filipinler uyruklu 20 kişinin ise yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

Bir kişi öldü

Singapur Havayolları tarafından yapılan açıklamada, 20 Mayıs'ta Londra'dan havalanarak Singapur'a giden SQ321 sefer sayılı Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağının Myanmar üzerinde şiddetli türbülansa girmesi sonucu 73 yaşındaki bir İngiltere vatandaşının hayatını kaybettiği belirtilmişti. Uçak 21 Mayıs'ta yerel saatle 15.45'te Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Singapur Bangkok Ulaşım Havacılık Kaza 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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