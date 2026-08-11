Adıyaman'da Sinek İlacı Zehirlenmesi: 70 Yaşındaki Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde evlerine sıktıkları sinek ilacından etkilenen kadın, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi'nde evlerine sinek ilacı sıkan 70 yaşındaki Ayşe T., sıkılan ilaç sonrası fenalaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ayşe T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı