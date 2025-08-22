Sındırgı'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Karaağaç kırsal mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, tarlada domates toplamak için yola çıkan işçileri taşıyan Abdullah Kanat (26) idaresindeki 10 ZD 236 plakalı römorklu traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada traktörde bulunan işçilerden Zeynep Kanat (18) olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan C.K., F.G. ve A.K. sağlık ekiplerince Sındırgı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olması üzerine Bigadiç ve Balıkesir'deki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR