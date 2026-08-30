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Sincan'da Zincirleme Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Sincan'da Zincirleme Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, bir motosiklet ile otomobil çarpıştı, ardından başka bir otomobil de kazaya karıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerinde kalp masajı uygulandıktan sonra hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Hacı Bayram Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir motosiklet ile bir otomobil çarpıştı, çarpışmanın ardından bir diğer otomobil ise motosiklete çarpan aracın arka kısmına çarptı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından, motosiklet sürücüne kalp masajı uygulandı. Motosiklet sürücüsü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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