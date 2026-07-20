Ankara'da sokak ortasında çıkan kavga kamerada

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavga, vatandaşlar tarafından önlendi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sincan Yenikent'e bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki kişi arasında sokak ortasında kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırması sonucunda kavga sona erdi. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı