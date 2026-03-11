Ankara'da seyir halindeki motosiklet yandı
Ankara'nın Sincan ilçesinde otoyolda seyir halindeki bir motosiklet aniden alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Olay, Sincan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddialara göre, otoyolda seyir halinde bulunan motosiklet aniden alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürülen yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı