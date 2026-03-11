Haberler

Ankara'da seyir halindeki motosiklet yandı

Güncelleme:
Ankara'nın Sincan ilçesinde otoyolda seyir halindeki bir motosiklet aniden alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki motosiklet alev alarak yandı.

Olay, Sincan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddialara göre, otoyolda seyir halinde bulunan motosiklet aniden alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürülen yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
