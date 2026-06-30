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Ankara'da dondurma hırsızları kameraya yakalandı

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Ankara Sincan'da 2 kişi, bir marketin dondurma dolabından dondurma çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 kişi, bir markete girip dondurma dolabından dondurma çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde bir marketten dondurma çalmak için harekete geçen 2 şüpheliden biri markete girerek dondurma dolabından dondurmayı alırken, diğer şüpheli ise etrafı gözetledi. Hırsızlık anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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