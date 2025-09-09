Sincan'da Kontrolden Çıkan Araç Oto Yıkamaya Uçtu

Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkarak oto yıkamacıya uçan otomobilin kaza anı görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, 06 AU 9414 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle oto yıkamanın önündeki kaldırımdan havalandı. Otomobil önce oto yıkamanın önündeki ağaca ve trafik levhasına, sonra yıkamadan çıkan bir araca, daha sonra oto yıkamanın önündeki taksiye çarptı. Kaza esnasında etraftan seken taş ve dal parçalarının çarptığı bir araç da hasar aldı. 06 AU 9414 plakalı aracın çarpmasıyla yerinden fırlayarak uçan direk, dükkanın önünü süpüren görevliye çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinin ardından görevlinin kafasının yarıldığı ve bacağının kırıldığı, kazaya sebep olan 06 AU 9414 plakalı aracın içindeki 2 kişinin ise yaralandığı tespit edildi.

Kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaza anı çevredeki dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı.Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekibi ise kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA