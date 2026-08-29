Sincan'da Yangın: Vatandaşlar Traktörle Ön Kesti
Ankara’nın Sincan ilçesi İncirlik Mahallesi’ndeki hobi bahçelerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki tarlalara doğru yayıldı.
Ankara'nın Sincan ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki hobi bahçelerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki tarlalara doğru yayıldı.
Yangını fark eden mahalle sakinleri, traktörleriyle toprağı sürerek alevlerin önünü kesti. Köylülerin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı