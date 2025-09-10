Haberler

Sincan'da Eşini Vuran Koca İntihar Etti, Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sincan'da Eşini Vuran Koca İntihar Etti, Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde kocası tarafından silahla öldürülen Zeynep Murat, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olay, koca Ahmet Murat'ın intiharıyla sonuçlandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde kocası tarafından silahla öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Yeniçimşit Mahallesi Kümeevleri'nde meydana geldi. Ahmet Murat ile eşi Zeynep Murat arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Murat, evde bulunan tüfekle eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Hayatını kaybeden Zeynep Murat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Murat'ın cenazesinin, Çimşit Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Z kuşağının yakıp yıktığı Nepal'de politikacılar helikopterle tahliye ediliyor

Görüntü Z kuşağının her yeri yakıp yıktığı ülkeden
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş yıldız oyuncuya 3 yıllık imzayı attırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.