Sincan'da Eşini Vuran Koca İntihar Etti, Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde kocası tarafından silahla öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Yeniçimşit Mahallesi Kümeevleri'nde meydana geldi. Ahmet Murat ile eşi Zeynep Murat arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Murat, evde bulunan tüfekle eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Hayatını kaybeden Zeynep Murat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Murat'ın cenazesinin, Çimşit Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği öğrenildi. - ANKARA