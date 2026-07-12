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Ankara'da beton mikserden taşan beton yola döküldü

Ankara'da beton mikserden taşan beton yola döküldü
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Ankara Sincan'da seyir halindeki beton mikseri, arkasından yola beton döktü. Vatandaşların tepkisi üzerine duran sürücü, kontrolün ardından yoluna devam etti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki bir beton mikserinden yola beton döküldü, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesi Buhara Caddesi'nde seyir halinde ilerleyen bir beton mikseri, arkasından yola beton dökerek ilerledi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi. Bunun üzerine aracını durduran şoför, beton mikserinin arka kısmını kontrol etti. Yola beton döküldüğünü gören sürücü, yoluna devam etti. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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