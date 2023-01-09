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Okulda kahreden olay! Sınav sonucunu öğrenince herkesin gözü önünde kendini camdan aşağıya bıraktı

3. Sayfa Haberleri

Okulda kahreden olay! Sınav sonucunu öğrenince herkesin gözü önünde kendini camdan aşağıya bıraktı

Elazığ'da 7'nci sınıf öğrencisi, öğretmeninin açıkladığı sınav notunu düşük bulunca okulun 2. katından aşağıya atladı. Ağır yaralanan çocuk, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir okulda 7'nci sınıf öğrencisi M.Ö., sınıfta hocasının sınav notlarını açıklamasının ardından notunu kötü bulup kendisini 2'nci kattan boşluğa bıraktı.

Sınav sonucu kötü gelen öğrenci 2'nci kattaki sınıfından aşağı atladı

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

M.Ö. ağır yaralanırken, öğrenciye ilk müdahaleyi okul yöneticileri yaptı. Daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ö., burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin durumunun ağır olduğunu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Elazığ 3. Sayfa Haberler

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