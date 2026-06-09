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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil savruldu: 3 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sinanpaşa ilçesi sınırlarında meydana geldi. A.A. idaresindeki 48 N 9532 plakalı araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kazada, sürücü A.A. ile araçta yolcu olarak bulunan O.A. ve N.A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sinanpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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