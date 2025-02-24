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Ünlü yönetmen Sinan Çetin'e soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlü yönetmen Sinan Çetin hakkında imara aykırı yapı yaptırdığı iddiasıyla 'boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlüyönetmen Sinan Çetin hakkında soruşturma başlatıldı.

2 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Soruşturma, Çetin'in Sarıyer'de bulunan arsası üzerine imara aykırı yapı yaptırdığı ihbarı üzerine başlatıldı. Çetin'e 'boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçları yöneltildi.

İFADE VERECEK

Soruşturma kapsamında Çetin'in 'şüpheli' sıfatıyla 26 Şubat Çarşamba günü İmar Suçları Bürosu'na gelerek ifade vermesi bekleniyor.

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'e soruşturma
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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