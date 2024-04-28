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Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia! Kurye cinayet sonrası "Görev tamam" pozu vermiş

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Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine dair yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Tetikçi Eray Özyağcı'yı taşıyan motokurye Vedat Balkaya'nın Ateş'in öldürülmesinden yaklaşık 1.5 saat sonra "görev tamam" pozu verdiği iddia edilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da 30 Aralık 2022'de arkadaşı Selman Bozkurt'la bir binadan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Tetikçi Eray Özyağcı'yı suikastın gerçekleşeceği yere getiren ve buradan kaçıran motokurye Vedat Balkaya'nın, cinayetten yaklaşık 1.5 saat sonra 'görev tamam' pozu verdiği iddia edildi.

Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia! Kurye cinayet sonrası 'Görev tamam' pozu vermiş

FOTOĞRAFI MOLA VERDİĞİ BİR TUVALETTE ÇEKMİŞ

Balkaya'nın cep telefonu incelemesinden çıkan fotoğrafın, cinayet sonrası İstanbul'a kaçmaya çalışırken mola vererek durduğu bir tuvalette ayna karşısında çekildiği öne sürüldü.

GÖRÜNTÜYÜ KİMLERLE PAYLAŞTIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

T24'ün haberine göre Balkaya'nın ayrıca 27-30 Aralık tarihleri arasında cinayeti organize eden Doğukan Çep ile 87 kez telefon irtibatı kurduğu ifade ediliyor. Öte yandan kurye Balkaya'nın 'görev tamam' pozu verdiği fotoğrafı kimlerle paylaştığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Sinan Ateş Ankara Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

cemil adıyaman:

Tetikçiyi anladık ta kim yaptırdı o önemli yoksa zevk olsun diye adam öldürmüş olamaz

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sade vatandaş:

sinan ateşin asıl katilini mhp camiasının hepsinin bildiğinden adım gibi eminim

23
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Koray dinç:

amcanın yerine kuvvetli adaydı kaldırdılar adamı düşüncem

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Yasar Unal:

Eskiden sol kesimde insanlar pek çok faili meçhul cinayete kurban gitti. Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte bu sefer sağ kesim aynı durumu yaşamaya başladı. Olayların çözülmemesi çözülenlenlerin ise yıllar sonra artık bir etki oluşturmayacak noktaya geldikten sonra çözülmesi üzerinde düşünülmesi gereken başka bir tartışma konusudur. Ama ortak nokta cinayete kurban edilenlerin ülkelerini karşılıksız seven insanlar olmalarıdır.

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