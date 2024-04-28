Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia! Kurye cinayet sonrası 'Görev tamam' pozu vermiş

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da 30 Aralık 2022'de arkadaşı Selman Bozkurt'la bir binadan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Tetikçi Eray Özyağcı'yı suikastın gerçekleşeceği yere getiren ve buradan kaçıran motokurye Vedat Balkaya'nın, cinayetten yaklaşık 1.5 saat sonra 'görev tamam' pozu verdiği iddia edildi.

FOTOĞRAFI MOLA VERDİĞİ BİR TUVALETTE ÇEKMİŞ

Balkaya'nın cep telefonu incelemesinden çıkan fotoğrafın, cinayet sonrası İstanbul'a kaçmaya çalışırken mola vererek durduğu bir tuvalette ayna karşısında çekildiği öne sürüldü.

GÖRÜNTÜYÜ KİMLERLE PAYLAŞTIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

T24'ün haberine göre Balkaya'nın ayrıca 27-30 Aralık tarihleri arasında cinayeti organize eden Doğukan Çep ile 87 kez telefon irtibatı kurduğu ifade ediliyor. Öte yandan kurye Balkaya'nın 'görev tamam' pozu verdiği fotoğrafı kimlerle paylaştığı henüz bilinmiyor.