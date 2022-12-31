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Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili emniyet kaynaklarından açıklama

3. Sayfa Haberleri

Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili emniyet kaynaklarından açıklama

Emniyet kaynakları, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili sosyal medya platformlarında olayın şüphelisi olarak lanse edilen Emre Can Çakıroğlu isimli vatandaşın yürütülen soruşturma ile ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Emniyet kaynakları, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili sosyal medya platformlarında olayın şüphelisi olarak lanse edilen Emre Can Çakıroğlu isimli vatandaşın yürütülen soruşturma ile ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Emniyet kaynakları, "Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili sosyal medya platformlarında olayın şüphelisi olarak lanse edilen Emre Can Çakıroğlu isimli vatandaşımızın yürütülen soruşturma ile ilgisi bulunmamaktadır. Soruşturmanın hiçbir safhasında adı geçmiyor, gözaltına alınan şahıslardan değil. Paylaşımlara dikkat edilmesi ilgisiz kişilerin hedef gösterilmemesi önem arz ediyor" uyarısını yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sinan Ateş Emre Can 3. Sayfa Haberler

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