Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi

Sinan Ateş cinayetinde dosyaları ana dosyadan ayrılan 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan Suat Yılmazzobu ve Talha Atalay ile Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, ablası Selma Ateş, Sevda Ateş ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Burak Kılıç ve Gökhan Türkmen ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık Burak Kılıç, mahkeme başkanının Sinan Ateş'in evinin bulunduğu yerin fotoğrafını Tolgahan Demirbaş'a neden gönderdiğini sorması üzerine, "Bunu benden kimse istemedi. İsteseydi mutlaka hatırlardım. Olayın üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamıyorum. Maktulün yaşadığı sitede birden fazla bina vardır. Maktulün tam nerede yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Görüntüleri çekip çekmediğimi de hatırlamıyorum, sosyal medyadan, internetten bulmuş olabilirim" dedi.

Kılıç, Sinan Ateş'i birebir tanımadığını belirterek, "Bir husumetim yok. Tolgahan Demirbaş ile mesajlaşmalardaki 'S.A.' Sinan Ateş değildir, kim olduğunu hatırlamıyorum" diye konuştu.

Ana davada yargılanan Doğukan Çep'in konakladığı otelin sahibi olan tutuksuz sanık Gökhan Türkmen ise, "Doğukan Çep olay günü otelimize sahte kimlikle giriş yapmıştır. Kimliğin sahte olup olmadığını tespit etmek bizim yetkimizde değildir. Sahte kimlik adına yapılmış ödememiz de mevcuttur. Ben olay günü zaten şehir dışındaydım. Bu nedenle beraatımı talep ediyorum" dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevden uzaklaştırılan Komiser Atalay da cinayetle bir alakası bulunmadığını iddia ederek, "Tolgahan Demirbaş ile aynı camiadan olmamız sebebiyle suçlanıyorum" dedi.

Sinan Ateş'in ablası Sevda Ateş, sanıkların ifadelerine tepki göstererek, "Hatırlamıyorum diyorlar. Adalete güvenim sonsuz. Eminim ki bu olayın her saniyesi akıllarındadır. Bu savunmaların yalan olduğuna eminim" diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine, sanık avukat Serdar Öktem'in 6 Ekim'de İstanbul'da öldürülmesi nedeniyle dosyasının ayrılmasına karar verdi. Sanık Yunus Hasar hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve diğer sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 24 Haziran'a erteledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı